Quest Patent Research äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch