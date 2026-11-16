Quest hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Quest präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 55.06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34.04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4.40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch