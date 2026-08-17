Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.26 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych im vergangenen Quartal 65.1 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 49.1 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch