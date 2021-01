Quercis Pharma obtient des licences pour d'importants brevets concernant la plateforme de thromboembolie sur le cancer et les symptômes de la COVID-19

Les brevets relatifs à la P-sélectine prolongent la durée de vie du brevet lié au médicament expérimental de Quercis pour la prévention et le traitement de la thromboembolie veineuse chez les patients souffrant de cancer et pour la prévention et le traitement de la COVID-19

ZUG, Suisse, Jan. 25, 2021 /PRNewswire/ -- Quercis Pharma AG, une société biopharmaceutique privée de stade clinique qui s'appuie sur sa nouvelle plate-forme antithrombotique, a annoncé qu'elle avait conclu un accord de licence exclusif et mondial pour deux brevets avec le Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), une filiale de la Harvard Medical School, portant sur la modulation, la réduction du risque de pathologies thrombotiques et les événements thrombotiques chez les patients cancéreux. Ces brevets portent sur les principales voies des inhibiteurs thrombotiques, dont la P-sélectine. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

Les brevets concernent l'inhibition de la P-sélectine soluble qui aide à prévenir et/ou à réduire les événements thrombotiques. Il est important de noter que ces brevets concernent également le transport des cellules cancéreuses dans le sang et peuvent jouer un rôle important dans la prévention et la réduction des métastases tumorales, processus par lequel les cellules cancéreuses migrent dans tout le corps. La majorité des décès (environ 90%) associés au cancer sont dus à la métastase des cellules tumorales d'origine migrant vers des sites éloignés de la tumeur initiale ou primaire1.

« Obtenir la licence exclusive de ces brevets est important pour Quercis, non seulement parce que cela élargit l'ensemble des brevets pour notre principal candidat-médicament de 2031 à 2039 dans la thromboembolie veineuse (TEV), mais aussi parce que cela concerne le rôle que la P-sélectine joue dans la cascade d'événements qui conduit au syndrome de maladie respiratoire aiguë (SDRA) chez les patients COVID-19 », a déclaré Stefan Wohlfeil, M.D., directeur médical de Quercis Pharma. « Nous sommes ravis de collaborer avec les chercheurs de renommée mondiale du BIDMC, car leurs travaux de recherche et développement d'excellence sont essentiels pour fournir des médicaments potentiellement vitaux aux patients qui ont besoin de nouvelles options thérapeutiques. »

La libération de la protéine disulfure isomérase (PDI) par les cellules endothéliales et les plaquettes est une caractéristique de la cascade thrombo-inflammatoire. Cela a été confirmé par un essai clinique de phase 2, qui a démontré que l'administration prophylactique du médicament expérimental Quercis réduisait les niveaux des principaux marqueurs de la coagulation, sans qu'on observe de TEV ou d'événements hémorragiques majeurs2. L'obtention de l'accès exclusif à ces brevets BIDMC renforcera considérablement les revendications mécanistes du candidat-médicament de Quercis dans de nombreuses indications cliniques de besoins non satisfaits, telles que la MTEV, COVID-19, la drépanocytose et le virus Ebola, entre autres.

Le principal candidat-médicament de Quercis agit comme un antithrombotique avec un risque d'effets indésirables significativement plus faible que les thérapies existantes. Quercis prévoit de lancer deux essais cliniques de phase 3 pour la prévention de la thromboembolie veineuse (TEV) chez les patients atteints de cancer du pancréas et de glioblastome au cours du premier semestre 2021. Elle cherchera également à obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la prévention de la TEV concernant tous types de cancer portant sur ces deux études de phase 3.

La nouvelle classe de médicaments antithrombotiques de Quercis est également un candidat prometteur pour prévenir et traiter les manifestations cliniques du SDRA associé à la COVID-19. Quercis travaille avec un certain nombre de prestataires de soins de santé dans le monde pour accélérer les études cliniques de phase 2/3 afin de confirmer ces hypothèses. Ces études visent à proposer aux patients des options prophylactiques et thérapeutiques efficaces pour lutter contre cette pandémie mondiale, qui a entraîné de nombreux décès au cours de l'année écoulée.

À propos de Quercis Pharma AG

Quercis Pharma AG est une société biopharmaceutique privée basée à Zug, en Suisse. Quercis Pharma développe un ensemble d'études cliniques en phase avancée axé sur la prévention de la thromboembolie veineuse (TEV) chez les patients cancéreux. De plus, Quercis cible d'autres maladies associées à des événements thrombotiques, telles que la drépanocytose (SCD), le virus Ebola et la COVID-19. Le principal candidat-médicament de la société agit comme un antithrombotique avec un risque d'effets indésirables nettement plus faible que les traitements existants. Quercis prévoit de lancer deux études de phase 3 pour la prévention de la MTEV chez les patients atteints de cancer du pancréas et de glioblastome, et cherchera à obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration pour la prévention de la MTEV concernant tous types de cancer portant sur ces études. En outre, la société se prépare à mener un certain nombre d'études portant sur le traitement de la SCD (phase 2) et de la COVID-19 (phase 2/3).

1https://www.cancerquest.org/cancer-biology/metastasi

2 Zwicker et al. JCI Insight 2019