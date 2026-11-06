Quemchi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quemchi liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quemchi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 149.63 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 71.84 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.35 Milliarden CLP – ein Plus von 19.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quemchi 1.13 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch