Queens Road Capital Investment hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2.39 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8.6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 36.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4.19 CAD gegenüber 3.29 CAD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 44.64 Millionen CAD gegenüber 31.93 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch