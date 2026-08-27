Quebec Rare Earth Elements vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Quebec Rare Earth Elements hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch