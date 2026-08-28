Quebec Innovative Materials informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quebec Innovative Materials präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quebec Innovative Materials ein EPS von -0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch