QubicGames lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.03 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.040 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 6.6 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch