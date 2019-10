Quatrième saison de la coupe des bonnes actions Chevrolet

Chevrolet récompensera l'équipe de hockey de niveau peewee sachant faire la différence hors de l'aréna en lui donnant la chance de gagner jusqu'à 100 000 $ pour l'organisme caritatif de son choix

OSHAWA, ON, le 5 oct. 2019 /CNW/ - La Coupe des bonnes actions Chevrolet est de retour pour une quatrième saison. En partenariat avec Hockey Canada, Chevrolet cherche à inciter les équipes canadiennes de hockey de niveau peewee à faire un grand geste pour leurs communautés. Que ce soit par du bénévolat auprès d'une banque alimentaire locale ou en organisant une collecte de vêtements, nous encourageons les équipes à prendre les vertus acquises sur la glace et à mettre celles-ci en œuvre hors de l'aréna, auprès de leur communauté. Les équipes courront la chance de gagner un don de 100 000 $ à l'organisme caritatif de leur choix et verront leurs noms gravés sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet, qui est aussi grande que la Coupe Stanley, afin de commémorer leur contribution extraordinaire à leur communauté pour les années à venir!

« Des milliers de bonnes actions ont eu lieu dans nos communautés locales depuis les débuts du programme, en 2016 », souligne Laura Pacey, gestionnaire de marque chez Chevrolet Canada. « Chaque année, nous sommes émus et inspirés par la ténacité, la responsabilité, la camaraderie et les vertus positives incarnées par ces équipes. Nous attendons avec impatience de voir les répercussions qu'elles auront cette année. Nous croyons sincèrement que la Coupe des bonnes actions Chevrolet est beaucoup plus qu'un simple programme ou une promotion : il s'agit d'un cri de ralliement dont le but est d'inspirer un mouvement positif! »

À partir d'aujourd'hui, les entraîneurs peuvent se connecter au site www.Lacoupedesbonnesactionschevrolet.ca pour en savoir plus et demander une trousse d'équipe pour la Coupe des bonnes actions Chevrolet.

Voici quelques-unes des dates importantes pour la saison 2019-2020 :

Du 5 octobre au 18 novembre 2019 - Pendant cette période, les équipes peuvent se connecter au site et demander une trousse d'équipe.

- Pendant cette période, les équipes peuvent se connecter au site et demander une trousse d'équipe. Du 2 novembre 2019 au 13 janvier 2020 - Pendant cette période, les équipes soumettront leur vidéo pour la Coupe des bonnes actions Chevrolet au www.Lacoupedesbonnesactionschevrolet.ca.

- Pendant cette période, les équipes soumettront leur au www.Lacoupedesbonnesactionschevrolet.ca. 25 janvier 2020 - À cette date, les 11 finalistes régionaux seront annoncés pendant la Soirée du hockey et dans les médias sociaux.

- À cette date, les 11 finalistes régionaux seront annoncés pendant la et dans les médias sociaux. Du 25 janvier au 9 février 2020 - Pendant cette période aura lieu le « vote public » lors duquel les Canadiens pourront choisir les trois équipes qui passeront à la finale. Chaque visionnement de la vidéo compte comme un vote.

- lors duquel les Canadiens pourront choisir les trois équipes qui passeront à la finale. Chaque visionnement de la vidéo compte comme un vote. 29 février 2020 - Le grand gagnant sera annoncé à la Soirée du hockey après avoir été soumis au vote de nos juges.

« L'an dernier a été une expérience extraordinaire pour notre petite communauté », affirme l'entraîneur-chef des Warriors de West Carleton, Sean Lecuyer. « Le soutien au sein de la communauté s'est répandu comme une traînée de poudre qui a embrasé le cœur de chacun. Merci d'avoir mis en place un programme exceptionnel! »

Les bonnes actions peuvent être tout ce qui fait en sorte d'améliorer la vie de la communauté. Les gagnants de l'an dernier, les Warriors de West Carleton, de la ville de Dunrobin en Ontario, se sont engagés auprès des sinistrés de la tornade ayant frappé leur ville quelques mois auparavant. L'année précédente, les Pas Huskies, de Pas au Manitoba, avaient réussi à empêcher la fermeture de leur refuge local pour sans-abri; et l'année inaugurale de la Coupe des bonnes actions Chevrolet a vu les Glace Bay Minors organiser une fête de la Saint-Valentin pour les résidents d'un établissement local de soins de longue durée. Il est temps de trouver votre inspiration pour la nouvelle saison de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, et de prouver qu'en plus d'enrichir la vie de vos joueurs hors de l'aréna, les bonnes actions peuvent ensoleiller nos communautés d'un océan à l'autre.

Pour obtenir plus d'information sur la saison 2019-2020 de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, veuillez consulter le site www.Lacoupedesbonnesactionschevrolet.ca.

À propos de Hockey Canada

Hockey Canada est l'organisme de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 700 000 joueurs, entraîneurs et officiels au sein de ses 13 associations membres. Hockey Canada est une organisation à but non lucratif qui crée des programmes de développement du hockey de pointe pour ses membres et les présente aux quatre coins du Canada. Elle assure aussi l'uniformité des règles et des règlements, offre d'autres services à ses membres d'un océan à l'autre à l'autre, gère plusieurs championnats et événements régionaux, nationaux et internationaux et dirige les activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey. Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter.

