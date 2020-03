Quatre projets solaires de Boralex totalisant 180 MW retenus lors d'un appel d'offres dans l'État de New York

Boralex franchit une étape importante dans la réalisation de son plan stratégique

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer que ses projets solaires Greens Corners (120 MW), Sandy Creek (19,99 MW), Bald Mountain (19,99 MW) et West River (19,99 MW) ont été sélectionnés par la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) dans le cadre de son appel d'offres 2019 lancé sous le « Renewable Energy Standard » pour l'achat de crédits d'énergie renouvelable de Tier-1 (« Crédits environnementaux »). La sélection de ces projets a amorcé un processus au cours duquel Boralex et NYSERDA travaillent à conclure des ententes visant l'achat des Crédits environnementaux associés à la production d'énergie qui sera générée par chacun des projets. À titre informatif, chaque mégawattheure d'électricité produit par une source d'énergie renouvelable éligible, telle que le solaire, génère un crédit environnemental.

Totalisant 180 MW, ces quatre projets solaires photovoltaïques se situent tous dans le nord de l'État de New York.

Le projet solaire Greens Corners, d'une puissance installée de 120 MW, est situé dans les municipalités de Watertown et Hounsfield dans le comté de Jefferson.

et Hounsfield dans le comté de Jefferson. Le projet solaire Sandy Creek , d'une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans les municipalités de Adams et Ellisburg dans le comté de Jefferson.

, d'une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans les municipalités de et dans le comté de Jefferson. Le projet solaire Bald Mountain , d'une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans la municipalité de Greenwich dans le comté de Washington .

, d'une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans la municipalité de dans le comté de . Le projet solaire West River, d'une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans la municipalité de Moreau dans le comté de Saratoga .

Ces projets permettront d'engendrer des retombées économiques, sociales et environnementales dans l'État de New York, ainsi que dans leurs comtés, municipalités et commissions scolaires respectives. De plus, ces projets génèreront environ entre 50 (projets de 19,99 MW) et 100 emplois (projet de 120 MW) durant leur construction, en plus de créer des emplois permanents pour en assurer l'exploitation.

« Le « Green New Deal » de l'État de New York est un programme national d'énergie verte qui positionne l'État afin d'atteindre son objectif de 70 % de production d'électricité de sources renouvelables d'ici 2030, et Boralex est fière de contribuer à ce mouvement. J'aimerais remercier NYSERDA pour cette belle opportunité et saluer le travail de notre équipe qui fait état, encore une fois, de notre habileté à s'adapter et à se démarquer dans de nouveaux marchés » a mentionné Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex.

« Non seulement l'ensemble des projets que nous avons soumissionnés ont été retenus, mais en plus, l'équipe de développement de Boralex est entrée sur le marché new-yorkais il y a moins d'un an et est arrivée à mener ces projets, du concept à l'annonce d'aujourd'hui. Ces projets marquent notre entrée dans le marché américain de l'énergie solaire et représentent une étape importante dans la réalisation des orientations « Croissance » et « Diversification » de notre plan stratégique ».

Pour chaque projet, Boralex a débuté le processus de consultation pour en présenter les détails aux communautés et aux intervenants des milieux, comprendre leurs intérêts et prendre en considération leurs commentaires dans l'élaboration des projets. Boralex continuera de collaborer avec les communautés d'accueil et partenaires locaux afin de s'assurer que les projets soient bien intégrés dans leur environnement respectif.

Pour en apprendre davantage sur chacun des projets, visitez leur site Internet : Greens Corners, Sandy Creek, Bald Mountain et West River.

