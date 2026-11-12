Quarterhill zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quarterhill liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quarterhill die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.18 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 60.4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54.7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch