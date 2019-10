Quarante ans de partenariat entre Bollinger et 007

- L'année 2019 constitue un moment fort du partenariat exclusif entre le champagne Bollinger et James Bond

AŸ, France, 5 octobre 2019 /PRNewswire/ -- En 1979, le champagne Bollinger apparaît à l'écran lors de la sortie de Moonraker, devenant le champagne officiel du célèbre agent secret britannique. Le partenariat a évolué au fil des ans et fait désormais partie intégrante de l'héritage des deux marques.

« Je suis éminemment fier de fêter les quarante ans de partenariat entre Bollinger et James Bond, cela témoigne de l'amitié née en 1979 entre mon père Christian Bizot et Cubby Broccoli, le producteur de James Bond. Une amitié fondée sur nos valeurs partagées, telles que l'excellence et l'élégance. »

Étienne Bizot, PDG de la Société Jacques Bollinger

« L'un des grands partenariats du cinéma : quarante ans et ce n'est pas fini »

Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, producteurs des films de James Bond

Hommage de Bollinger à la série limitée de luxe Moonraker

Dans Moonraker, sorti il y a quarante ans, la mission de James Bond l'a propulsé dans une aventure spatiale. C'est aussi lors de ce film qu'a débuté le partenariat entre Bond et Bollinger. Pour fêter les quarante ans de leur partenariat, le champagne Bollinger et 007 rendent hommage à leur héritage commun et revisitent la navette spatiale créée par le légendaire scénographe Ken Adam. La marque de champagne Bollinger a fait appel au designer Eric Berthes pour réinventer la navette spatiale Moonraker. Réalisée en étain et en placage de bois, elle contient un seau à glace en cristal Saint Louis et un magnum de Bollinger 2007, le millésime Bond par excellence. Chaque pièce numérotée a été conçue et terminée à la main, ce qui la rend unique. Édition limitée à 407 exemplaires. PVC, 4 500 £.

Le quarantième anniversaire du partenariat sera fêté à Paris le 7 novembre ; l'hommage de Bollinger à la série limitée de luxe Moonraker sera spécialement dévoilée lors de cette occasion.

Bollinger 007 Série limitée millésimé 2011

À l'occasion de la sortie prochaine du film No Time To Die, vingt-cinquième volet de la série James Bond, la Maison a créé un vin à la série limitée consacré à 007, le millésime 2011 s'inspirant du monde de Bond. La bouteille noir de jais de 75 cl est ornée du chiffre « 25 », formé à partir des titres des films précédents, qui figurera également sur la plaque de verre du coffret en bois. Le millésime 2011, année atypique, a inspiré au maître de chai l'élaboration d'un champagne unique, entièrement réalisé à partir de pinot noir du village Grand Cru d'Aÿ, où la Maison a été fondée en 1829. C'est la première fois que le millésime et le village sont utilisés exclusivement par Bollinger pour élaborer un vin précis. L'excellente récolte 2011 à Aÿ, a produit des pinots noirs complexes, puissants et harmonieux, qui s'expriment pleinement dans ce vin de caractère. PVC, 150 £.

Bollinger 007 Série limitée millésimé 2011 sera commercialisé en prévente à l'occasion de la Journée James Bond, le 5 octobre prochain.

Des images de l'édition limitée sont disponibles ici

www.champagne-bollinger.com

No Time To Die sortira dans les salles de cinéma du monde entier à partir du 2 avril 2020, au Royaume-Uni chez Universal Pictures International et aux États-Unis le 10 avril, chez Metro Goldwyn Mayer et leur enseigne United Artists Releasing.

Champagne Bollinger : grands vins de Champagne éminents, distinctifs et prestigieux depuis 1829. L'intégrité d'une maison familiale résolument indépendante à Aÿ et le savoir-faire artisanal de personnes se consacrant à la culture et à l'association de l'excellence sont sa garantie. Un dévouement qui va au-delà des vins car il soutient un environnement durable et l'ancrage dans la collectivité locale.

À propos d'EON Productions, d'Albert R. Broccoli :

EON Productions Limited et Danjaq LLC sont la propriété de la famille Broccoli/Wilson. Danjaq est une entreprise américaine qui, en partenariat avec les studios Metro Goldwyn Mayer, possède les droits d'auteur des films James Bond et contrôle la production de nouveaux films. EON Productions, filiale de Danjaq, est la société de production britannique qui produit les films de la saga James Bond depuis 1962. Avec Danjaq, elle contrôle les produits dérivés des films dans le monde entier. Le vingt-cinquième film de la saga est en cours de réalisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.007.com.

Note de dégustation par Richard Juhlin. 95 points.

« Le choix du pinot noir pour ce millésime 2011, exclusivement produit à Aÿ, aux fruits puissants, est tout simplement brillant. Attendez peut-être dix ans pour que le vin atteigne son apogée et ait pleinement intégré son énorme fruit aux notes de tonneau, mais le vin est d'ores et déjà magnifique avec son arôme de pommes Gravenstein, profond et mûr, soutenu par des notes de bois frais. Maison représentative et puissante. »