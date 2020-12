Quara Holding émerge comme le groupe d'investissement saoudien le plus innovateur à vocation technologique

Quara Holding investit dans l'innovation numérique et l'intégration au travers de l'ensemble de ses activités

RIYAD, Saudi Arabia, 20 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Quara Holding, le groupe d'investissement saoudien avec plus de 25 ans de présence et implémenté dans 11 pays, dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité etsa nouvelle stratégie d'entreprise. Cette stratégie représente une nouvelle étape de son activité en Arabie Saoudite et vise à réaliser l'intégration numérique entre ses entités dans les secteurs financier, immobilier et nouvelles technologies. Quara Holding met à profit ses capacités digitales de pointe, permettant de meilleurs synergies entre ses divers métiers et activités, en vue d'améliorer son exploitation, et offrir de meilleurs produits et services à ses clients. Quara Holding propose également un incubateur d'entreprises numériques avec des projets porteurs, visant le marché saoudien et plus largement le marché du Golfe.

Se félicitant de ce lancement et soulignant la vision stratégique du groupe Quara, son PDG Mr. Ziad El Chaar précise, " le changement des tendances économiques permet au groupe Quara d'adopter une stratégie flexible basée sur les nouvelles technologies. En investissant dans le domaine numérique pour nos portefeuilles et au sein du fonctionnement de nos filiales, nous réaliserons une croissance et rentabilité supérieure avec un meilleur service client."

Mr. El Chaar souligne également la capacité du Quara Holding à mener ses filiales vers l'innovation financière. "sur les bases de notre nouveau modèle économique, nous anticipons une croissance significative et un renforcement de la compétitive de nos filiales. Nous poursuivrons sur cette voie de transformation numérique et nous lanceront de nouvelles initiatives financières dans le domaine du Blockchain et FinTech, avec multitude de services innovants qui jouent un rôle indispensable à travers de multiples secteurs d'activité pour la prochaine décennie," a-t-il déclaré.

Les investissements et les activités de Quara Holding comprennent :Dar Al-Arkan Real Estate Development Company cotée en Bourse de Riyad, Dar Al-Arkan Properties, Des sociétés de services financiers: Al Khair Capital, Saudi Home Loans, Bahrain Financing Company (BFC), et Maalem Financing, Independent Logistics Company, Taj Lifestyle Center, T'azur insurance Company, Dar Al Arkan Online, Quara Pay, Quara Blockchain ventures co.

