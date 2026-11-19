Quantumsphere Acquisition lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch