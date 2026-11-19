Quantumsphere Acquisition veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 USD, nach -0.010 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch