Quantum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Quantum liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quantum die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Quantum ein Ergebnis je Aktie von -1.870 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 80.8 Millionen USD gegenüber 64.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch