Quantum Secure Encryption veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Quantum Secure Encryption präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch