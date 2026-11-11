Quantum öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quantum hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.14 USD gegenüber -3.490 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42.90 Prozent auf 89.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch