Quantum Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Quantum Healthcare hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das vergangene Quartal hat Quantum Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 3.2 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.2 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 0.62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch