Quantum FinTech Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Quantum FinTech Acquisition lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Quantum FinTech Acquisition im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch