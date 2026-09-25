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25.09.2026 06:37:00
Quantum FinTech Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Quantum FinTech Acquisition veröffentlichte am 23.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Quantum FinTech Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 6.5 Millionen USD gegenüber 2.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.020 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Quantum FinTech Acquisition ein Gewinn pro Aktie von -0.380 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 84.62 Prozent auf 20.05 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10.86 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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