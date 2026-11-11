Quantum Computing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Quantum Computing hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Quantum Computing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Quantum Computing 9.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2400 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch