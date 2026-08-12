Quantum Computing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quantum Computing lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Quantum Computing 5.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9150.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch