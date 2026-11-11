Quanterix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quanterix gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 40.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch