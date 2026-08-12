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12.08.2026 06:37:00
Quanterix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quanterix veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quanterix -0.770 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Quanterix 32.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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