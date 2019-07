Quantela, Inc. nommée « Pionnier technologique » par le Forum économique mondial

MILPITAS, Californie, 3 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Quantela Inc., une société de technologie numérique ayant son siège dans la Silicon Valley, a été reconnu en tant que « Pionnier technologique » par le Forum économique mondial. Quantela est un leader de l'automatisation des infrastructures urbaines intelligentes et fait appel à sa plate-forme numérique Atlantis pour automatiser et optimiser les informations destinées aux villes et aux communautés.

Les Pionniers de la technologie de cette année sont des innovateurs émergents issus d'un large éventail de secteurs. Ces entreprises façonnent l'avenir en faisant progresser des technologies telles que l'IA, l'IdO, la robotique, la blockchain, et bien d'autres encore. Les Pionniers technologiques sont sélectionnés par un comité de sélection composé de plus de 59 universitaires, entrepreneurs, investisseurs en capital-risque et dirigeants d'entreprise. Le comité fonde sa décision sur des critères tels que l'innovation, l'impact potentiel et le leadership. Parmi les lauréats précédents figurent Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter et Wikimedia.

En tant que PDG et fondateur d'un Pionnier de la technologie, Sridhar Gadhi représentera Quantela à la réunion annuelle des Nouveaux champions du Forum économique mondial. Cette réunion, surnommée « Davos estival », se tiendra à Dalian, en Chine, du 1er au 3 juillet.

« Nous sommes ravis d'accueillir Quantela au sein de cette promotion innovante des pionniers de la technologie. », a déclaré Fulvia Montresor, responsable des Pionniers de la technologie au Forum économique mondial, « Quantela et les autres pionniers sont des leaders en matière d'utilisation de technologies novatrices visant à transformer leur secteur. Ces sociétés de nouvelles générations possèdent selon nous un immense potentiel pour créer des solutions à des défis mondiaux et pour améliorer la société dans les années à venir. »

« Nous sommes extrêmement ravis de figurer parmi les Pionniers technologiques 2019 reconnus par le Forum économique mondial. L'innovation a toujours été au cœur de nos solutions et cette reconnaissance renforce encore notre position de leader sur le marché des villes intelligentes et notre engagement à concrétiser l'idée de villes autonomes intelligentes. » a déclaré Sridhar Gadhi, le PDG de Quantela, « Nos connaissances transversales à fort impact et nos modèles opérationnels novateurs et intelligents nous aident à prendre des décisions proactives et à utiliser de manière optimale et optimisée les infrastructures urbaines. Cette reconnaissance réaffirme notre vision consistant à révolutionner le fonctionnement des villes. »

Quantela a pour mission de concrétiser l'idée de villes autonomes et de révolutionner le fonctionnement de leurs infrastructures.

À propos de Quantela

Basé aux États-Unis, avec une présence en Europe et en Asie, Quantela est l'un des principaux fournisseurs d'Atlantis, la plate-forme de services urbains basés sur l'intelligence artificielle. Cette dernière est optimisée par des modèles d'apprentissage automatique afin d'accélérer le cycle de la numérisation. Avec plus de 40 installations à travers le monde, Quantela a pour objectifs principaux de numériser l'infrastructure urbaine, d'automatiser le mode de fonctionnement des villes et d'aider à améliorer la vie des citoyens en permettant une utilisation durable de notre infrastructure urbaine (www.quantela.com)

À propos du Forum économique mondial

Le Forum économique mondial, engagé à améliorer l'état du monde, est l'organisation internationale qui œuvre à la coopération entre les secteurs public et privé. Le Forum réunit les principaux dirigeants politiques, commerciaux et autres leaders de la société afin de créer des programmes sectoriels, régionaux et mondiaux (www.weforum.org).

