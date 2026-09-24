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24.09.2026 06:37:00
QuantaSing Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
QuantaSing Group hat am 22.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 18.8 Millionen USD, gegenüber 85.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 78.05 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0.170 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QuantaSing Group 0.900 USD je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 77.42 Prozent auf 85.30 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 377.72 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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