Quanta Computer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quanta Computer hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1.11 USD gegenüber 0.710 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 34.85 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 110.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch