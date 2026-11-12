Quanta Computer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quanta Computer liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quanta Computer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.08 TWD gegenüber 4.26 TWD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 125.24 Prozent auf 1’115.54 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495.26 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch