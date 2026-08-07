Qualys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qualys hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.29 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qualys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 183.4 Millionen USD im Vergleich zu 163.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch