Qualys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qualys gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.62 USD gegenüber 1.39 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 188.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch