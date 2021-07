Qualtrics-Aktie gewinnt: SAP-Tochter Qualtrics kauft KI-Unternehmen für mehrere Milliarden

Das Übernahmeziel setzt auf Künstliche Intelligenz (KI), um das zu sammeln und zu analysieren, was Kunden in Social-Media-Kanälen, E-Mails, Anrufen beim Support, in Chats und Produktbewertungen äussern, heisst es in einer Mitteilung von Qualtrics . Diese Tools ergänzten die bei Qualtrics vorhandenen, die Unternehmen bei der Interaktion mit Kunden und Belegschaft helfen.

Der Transaktion liegt ein Aktienkurs von Qualtrics von 37,33 Dollar zugrunde. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 39,52 Dollar. Sie war im Januar für 30 Dollar an die Börse gekommen. SAP hält auch nach dem Zukauf weiter eine deutliche Mehrheit an Qualtrics.

Die Qualtrics-Aktie steigt im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,99 Prozent auf 39,91 US-Dollar.

Von Robert Barba

NEW YORK (Dow Jones)