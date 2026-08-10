|
10.08.2026 06:37:00
Qualtec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Qualtec hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37.68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.640 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 969.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 164.07 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 93.54 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4.31 Milliarden JPY – ein Plus von 7.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Qualtec 4.03 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.