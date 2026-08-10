Qualtec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qualtec hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37.68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.640 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 969.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 164.07 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 93.54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4.31 Milliarden JPY – ein Plus von 7.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Qualtec 4.03 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch