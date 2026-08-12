Quality Power Electrical Equipments Pvt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Quality Power Electrical Equipments Pvt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.66 INR, nach 3.12 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.77 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.33 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch