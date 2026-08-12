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12.08.2026 06:37:00
Quality Houses verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quality Houses lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.19 Prozent zurück. Hier wurden 1.68 Milliarden THB gegenüber 1.71 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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