|
27.11.2026 06:37:00
Qualitau stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qualitau hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.89 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.91 ILS je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 55.0 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 22.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qualitau 70.9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.