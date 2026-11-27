Qualitau hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.89 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.91 ILS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 55.0 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 22.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qualitau 70.9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch