Qualitas Controladora SAB de CV (I): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Qualitas Controladora SAB de CV (I) hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.50 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 4.39 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 19.69 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Qualitas Controladora SAB de CV (I) 18.10 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch