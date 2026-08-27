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27.08.2026 06:37:00
Qualisys hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Qualisys hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.41 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qualisys 0.280 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 54.4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 2.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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