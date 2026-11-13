Qualicorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Qualicorp hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 BRL. Im Vorjahresquartal waren 0.040 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.84 Prozent auf 309.0 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362.8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch