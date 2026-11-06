QUALCOMM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

QUALCOMM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10.32 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.27 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 12.70 USD gegenüber 5.01 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 43.12 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 44.28 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch