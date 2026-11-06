Qualcomm: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Qualcomm hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Qualcomm im vergangenen Quartal 53.03 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qualcomm 61.41 Milliarden BRL umsetzen können.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224.63 Milliarden BRL – eine Minderung um 10.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 252.30 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch