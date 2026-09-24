QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 14:13:01
Qualcomm Renews Global Patent License Agreement With Apple
(RTTNews) - Qualcomm Inc. (QCOM), a multinational semiconductor and telecommunications equipment company, announced on Thursday that it has renewed its global patent license agreement with Apple, effective April 1, 2027.
"We are pleased to extend the Apple license agreement," said John Han, executive vice president and general manager of Qualcomm Technology Licensing.
In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Qualcomm were down 0.81 percent, changing hands at $195.65, after closing Wednesday's regular session 0.52 percent lower.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.