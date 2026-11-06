Qualcomm präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qualcomm lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 159.51 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Qualcomm -349.000 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 15’481.25 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14’972.44 Milliarden ARS umgesetzt.

Qualcomm hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1664.05 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 516.67 ARS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 62’155.13 Milliarden ARS gegenüber 50’241.19 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch