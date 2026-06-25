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Umsatzziel verdoppelt 25.06.2026 17:05:00

QUALCOMM-Aktie klettert zweistellig: Strategische Neuausrichtung gibt Auftrieb

QUALCOMM-Aktie klettert zweistellig: Strategische Neuausrichtung gibt Auftrieb

QUALCOMM überrascht mit einer deutlich angehobenen Langfristprognose und will sein Geschäft ausserhalb des Smartphone-Segments bis 2029 verdoppeln.

QUALCOMM
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• QUALCOMM-Aktie steigt kräftig nach Prognoseanhebung
• Umsatzziel ausserhalb von Smartphones wurde bis 2029 verdoppelt
• Fokus auf KI, Rechenzentren und neuen Wettbewerbsfeldern gegen NVIDIA & Co.

Die Aktie des US-Chipkonzerns QUALCOMM legt im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise um kräftige 4,25 Prozent auf 205,81 US-Dollar zu. Auslöser war eine überraschend starke strategische Neuausrichtung: Das Unternehmen hat sein Umsatzziel im Nicht-Smartphone-Geschäft bis zum Geschäftsjahr 2029 auf 40 Milliarden US-Dollar angehoben - und damit gegenüber der bisherigen Planung verdoppelt. Laut Unternehmensangaben enthält diese Prognose bereits rund 15 Milliarden US-Dollar aus dem erwarteten Rechenzentrumsgeschäft.

Neuer Wachstumstreiber: Milliardenmarkt Rechenzentren

Im Mittelpunkt der neuen Strategie steht der massive Ausbau des Geschäfts mit Rechenzentrums-Technologien. QUALCOMM will künftig nicht mehr nur als Smartphone-Zulieferer wahrgenommen werden, sondern als breit aufgestellter Anbieter für KI-Infrastruktur.

Das Unternehmen präsentierte auf seinem Investor Day in New York Pläne für ein umfassendes Portfolio - von spezialisierten KI-Chips über Serverlösungen bis hin zu Software und massgeschneiderten Prozessoren. Damit steigt QUALCOMM in einen Markt ein, der bislang klar von NVIDIA dominiert wird.

Auch Wettbewerber wie AMD und Intel investieren massiv in den Ausbau ihrer Datenzentrums- und KI-Geschäfte. Der globale Wettlauf um KI-Infrastruktur sorgt damit für einen zunehmend intensiven Wettbewerb im Chipmarkt.

CEO Amon sieht enorme Nachfrage nach KI

QUALCOMM-CEO Cristiano Amon zeigte sich auf dem Investor Day überzeugt, dass der Markt für KI-Prozessoren noch erheblich wachsen wird. "Ich habe kein einziges Cloud- oder KI-Unternehmen getroffen, das mir nicht gesagt hat, wie begeistert es ist", sagte er gemäss Yahoo Finance.

Laut Amon sei insbesondere die Nachfrage grosser Cloud- und KI-Anbieter ein entscheidender Treiber für den Einstieg in diesen Markt. Die Unternehmen seien offen für mehr Anbieter und Wettbewerb, um die stark steigende Nachfrage nach Rechenleistung zu bedienen.

Strategische Neuausrichtung weg vom Smartphone-Geschäft

Die Expansion in Rechenzentren ist Teil einer umfassenden Transformation von QUALCOMM. Das Unternehmen will sich langfristig weniger abhängig vom klassischen Smartphone-Markt machen und stärker in wachstumsstarke Bereiche investieren.

Neben dem stark ausgebauten Rechenzentrumsgeschäft richtet QUALCOMM seinen Fokus zunehmend auf weitere wachstumsstarke Zukunftsbereiche. Dazu zählen insbesondere Automotive-Technologien, für die das Unternehmen bis 2029 einen Umsatz von rund 10 Milliarden US-Dollar erwartet. Zudem positioniert sich QUALCOMM im hart umkämpften Markt für PC-Prozessoren und tritt dort in direkte Konkurrenz zu Intel und AMD. Ergänzt wird diese Strategie durch den Ausbau von KI-Softwarelösungen, die sich an Entwickler und Unternehmen richten und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Anwendungen erleichtern sollen.

Besonders bedeutend ist die angekündigte Übernahme des KI-Softwareunternehmens Modular. Damit erhält QUALCOMM Zugang zu einer Softwareplattform, die als potenzieller Konkurrent zu NVIDIAs CUDA gilt - einem zentralen Ökosystem für KI-Entwicklung auf GPUs.

Was das für Anleger bedeutet

Die klare Botschaft an den Markt: QUALCOMM will sich als ernstzunehmender Player im globalen KI-Infrastrukturmarkt positionieren - und greift damit direkt die Dominanz von NVIDIA an.

Für Anleger signalisiert die neue Strategie eine klare Neuausrichtung hin zu wachstumsstärkeren, aber auch deutlich wettbewerbsintensiveren Märkten. Während die Diversifikation weg vom zyklischen Smartphone-Geschäft langfristig für stabilere Erlösquellen sorgen könnte, steigt gleichzeitig das Risiko durch den direkten Wettbewerb mit etablierten Schwergewichten wie NVIDIA, AMD und Intel im hart umkämpften KI- und Rechenzentrumssegment. Kurzfristig könnte die Fantasie rund um das deutlich angehobene Umsatzziel jedoch weiterhin für Rückenwind bei der Aktie sorgen.

Ob dieser strategische Umbau gelingt, wird massgeblich davon abhängen, ob QUALCOMM im hart umkämpften Rechenzentrumsmarkt schnell Skalierung erreicht. Klar ist jedoch schon jetzt: Die Verdopplung des mittelfristigen Umsatzziels hat den Markt überrascht - und die Aktie kräftig bewegt.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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