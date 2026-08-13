Quadrant Televentures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quadrant Televentures hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 504.0 Millionen INR, gegenüber 544.1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch