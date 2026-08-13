Quadrant Future Tek präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quadrant Future Tek hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.29 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Quadrant Future Tek mit einem Umsatz von insgesamt 405.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 287.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 41.26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch