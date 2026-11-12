Quadrant Future Tek präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quadrant Future Tek hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.91 INR. Im Vorjahresquartal waren -3.960 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 372.2 Millionen INR gegenüber 344.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch