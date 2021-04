Québec verse plus de 270 000 $ à Réseau Environnement pour qu'il soutienne les municipalités dans la conservation de la biodiversité

QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie à Réseau Environnement une subvention de 271 000 $ répartie sur les exercices financiers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 pour la mise en œuvre de son Programme d'excellence pour la biodiversité. Ce programme vise à rallier le plus grand nombre possible de municipalités pour ensuite les accompagner et les soutenir dans leurs démarches visant à assurer la préservation et la mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire.

C'est ce qu'a fait savoir ce lundi le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, avec la présidente-directrice générale de Réseau Environnement, Me Christiane Pelchat.

Cette nouvelle subvention, tirée des 50 M$ que le gouvernement du Québec avait réservés dans son budget 2020-2021 pour la conservation des milieux naturels, permettra de soutenir adéquatement les municipalités qui veulent agir dans ce domaine.

Dans le cadre de son Programme d'excellence pour la biodiversité, Réseau Environnement offre une démarche privilégiée au milieu municipal pour qu'il intègre la conservation de la biodiversité dans ses activités. Cette démarche comprend la mesure des résultats atteints à l'aide d'indicateurs. Elle devrait favoriser, notamment, la mise en valeur des écosystèmes, l'acquisition de connaissances sur la présence d'espèces menacées ou vulnérables et une meilleure gestion des espèces exotiques envahissantes sur le territoire.

Axé sur l'amélioration continue des pratiques pour atteindre l'excellence en matière de gestion de la biodiversité, le programme de Réseau Environnement mise sur l'approche participative et le partage d'expertise. L'organisme fournira de l'expertise directement aux municipalités, organisera des rencontres entre les villes pour favoriser le partage d'expertise et l'émulation, effectuera la mesure des indicateurs pour les municipalités disposant de peu de moyens administratifs et organisera des activités de reconnaissance pour les adhérents.

Citations :

« Les pressions exercées sur les écosystèmes s'accentuent sans cesse, tout particulièrement dans le sud du Québec. Dans ce contexte, il est important de collaborer avec les municipalités pour la conservation de milieux naturels sur leur territoire. Avec l'aide financière accordée à Réseau Environnement, nous avons trouvé une façon efficace d'épauler les municipalités dans la conservation des milieux naturels. Leurs actions contribueront certainement à l'atteinte de nos prochaines cibles internationales visant à préserver notre biodiversité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Réseau Environnement est très fier de ce nouveau programme qui permettra aux municipalités d'atteindre l'excellence dans la protection de la biodiversité sur leur territoire. La protection de la biodiversité est essentielle à l'adaptation aux changements climatiques. Les membres de Réseau Environnement et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques unissent leurs efforts pour que les municipalités participent concrètement à protéger notre planète. »

MeChristiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau Environnement

Faits saillants :

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif qui rassemble des expertes et des experts des domaines public, privé et parapublic qui travaillent dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, de l'air, des changements climatiques, de l'énergie, des sols, des eaux souterraines et de la biodiversité.

L'expérience de Réseau Environnement dans les programmes d'excellence avec les municipalités, cumulée à l'expertise des membres qui ont pris part à l'élaboration du Programme d'excellence pour la biodiversité, peut donc grandement contribuer à la protection et à la mise en valeur de la biodiversité du Québec et, par le fait même, à la qualité de vie de millions de citoyens et de citoyennes.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur Réseau Environnement :

www.reseau-environnement.com.

Pour en savoir plus sur la biodiversité au Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques