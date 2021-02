Québec autorise la plus grande mine de graphite du continent, collée sur le Parc national du Mont-Tremblant

MONTRÉAL et SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Une coalition d'élus, de citoyens et d'organismes regroupés sous la bannière de « Pour que le Québec ait meilleure mine! » dénonce la décision de Québec d'autoriser une méga mine à ciel ouvert en zone touristique, collée sur le Parc national du Mont-Tremblant et le Parc régional du Lac Taureau. Ils réagissent au décret d'autorisation de la mine de Nouveau Monde Graphite publié ce matin par Québec.

« Après l'analyse du décret, nous constatons que Québec a décidé de fermer les yeux sur plusieurs études manquantes concernant les risques de pollution de l'eau, la gestion de déchets acides et à l'impact de cette mine dans ce milieu hautement valorisé pour le tourisme », affirme Ugo Lapointe, porte-parole de la coalition et coordonnateur à MiningWatch Canada.

Le projet vise l'excavation d'une fosse à ciel ouvert de près de 2.7 km de longueur et génèrera plus de 107 millions de tonnes de déchets miniers, dont des millions de tonnes de résidus acides qui devront être entreposés à perpétuité dans le bassin versant du Parc régional du Lac Taureau. Nouveau Monde Graphite vise notamment à fournir le marché des voitures électriques.

Avis non suivis, promesses du ministre Fitzgibbon brisées

Daniel Tokatélof de l'Association de protection du Lac Taureau : « Québec n'a pas répondu aux avis du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) d'exiger toutes les études manquantes avant d'autoriser le projet. C'est extrêmement décevant et inquiétant pour la suite des choses. »

La coalition constate notamment que le décret ne fait aucune mention de l'absence d'acceptabilité sociale et de la division sociale localement, ni de l'opposition de la Nation Atikamekw de Manawan, qui revendique pourtant des droits ancestraux sur ce territoire.

Lire la suite ici https://www.facebook.com/quebec.meilleure.mine/posts/10158954230402836

SOURCE Coalition Québec meilleure mine!